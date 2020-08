Taylor Swift attacca Trump prima delle elezioni: “Imbroglia, non lo vogliamo” (Di lunedì 17 agosto 2020) Taylor Swift attacca Trump prima delle elezioni che si terranno nel mese di novembre. Il momento cruciale si sta avvicinando e le voci iniziano a levarsi anche da parte di alcune star americane e non solo dalle parti di Taylor Swift. L'attacco della star di Cardigan non si è fatto attendere ed è arrivato sui suoi canali social, dove ha spiegato i motivi per i quali Trump avrebbe deciso di truccare le prossime elezioni presidenziali, al fine di ingannare il popolo americano che avrebbe già deciso di non confermarlo Presidente Usa. La Swift spiega anche il motivo per il quale Donald Trump sarebbe un imbroglione: "Lo smantellamento calcolato del ... Leggi su optimagazine

