Svelata la principessa Diana di The Crown 5 e 6, sarà Elizabeth Debicki (Di lunedì 17 agosto 2020) Il cast delle ultime due stagioni di The Crown si arricchisce di un nuovo volto, quello di Elizabeth Debicki. L'attrice australiana, presto nel film Tenet di Christopher Nolan, interpreterà la principessa Diana in The Crown 5 e 6. Lo spirito, le parole e le azioni della principessa Diana vivono nei cuori di molti. Per me è un vero privilegio e un grande onore unirmi al cast di questa serie magistrale, che mi ha conquistata fin dal primo episodio, ha commentato la giovane interprete, già vista ne Il Grande Gatsby, Widows e The Night Manager. https://twitter.com/TheCrownNetflix/status/1295057878768918529 La notizia segue di pochi giorni un altro importante annuncio, quello della scelta del nuovo principe Filippo ... Leggi su optimagazine

Il compleanno della secondogenita e unica figlia femmina della regina Elisabetta II e del duca di Edimburgo senza particolari festeggiamenti a causa del coronavirus

Una nota della Pontificia accademia per la vita critica il modo con cui il ministro della Salute sta cambiando a modo suo la legge sull'aborto

