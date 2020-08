Santanchè: “La mia discoteca resta aperta, la libertà non va repressa” (Di lunedì 17 agosto 2020) La senatrice di Fratelli d’Italia si scaglia contro il Governo per l’ordinanza sulla chiusura delle discoteche. “Il Governo era in difficoltà, certi locali sono visti come brutti, sporchi e cattivi”, dice la Santanchè. Daniela Santanchè si scaglia contro il Governo, per l’ultima decisione presa in merito alla chiusura delle discoteche e delle sale da ballo. … L'articolo Santanchè: “La mia discoteca resta aperta, la libertà non va repressa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

AlessiaMorani : Mettete insieme queste due notizie e poi ditemi cosa pensate di quello che dice la senatrice Santanche’. Buon sens… - HuffPostItalia : Daniela Santanchè: 'La mia discoteca resta aperta' - dellorco85 : A #inonda per la Santanchè meglio gli assembramenti nelle discoteche che in casa dove si trovano in '20 o 23 amici… - LucillaMasini : La Santanchè protesta ballando: 'Il mio locale rimane aperto'. Ok, se sali sul cubo puoi osservare meglio la vastit… - FedericoCadamu1 : @AlessiaMorani @pdnetwork Ma più che quel che dice la Santanchè, non dovremmo occuparci di quel che dice la legge?… -

