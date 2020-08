Roma, Rosella Sensi: “Friedkin seguirà la squadra dal vivo, questo farà la differenza” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Ha garantito la propria presenze e questo farà la differenza. Preferisce seguire la squadra dal vivo, da imprenditore ne capisce l’importanza“. Rosella Sensi, ex presidente della Roma, parla così di Dan Friedkin, il nuovo proprietario della Roma che prenderà il posto di James Pallotta. In un’intervista al Messaggero, Sensi ha parlato del suo passato: “Quando lasciai fu come se mi avessero strappato un pezzo di cuore, ma lo dovevo fare e basta. Pallotta? Non mi sarei mai aspettata di passare nove anni senza vedere la Roma vincere niente ma ora – conclude – non dobbiamo mettere fretta al texano che dovrà ricostruire. Dovremo avere pazienza“. Leggi su sportface

