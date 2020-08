Podolski difende Ozil: "In realtà non è uno stro..." (Di lunedì 17 agosto 2020) LONDRA, Inghilterra, - Insieme sono diventati campioni del mondo in Brasile nel 2014, ora Lukas <strong>Podolskistrong> <strong>difendestrong> il suo ex compagno di squadra Mesut <strong>Ozilstrong> dalle critiche che sta ricevendo a Londra con ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Podolski difende Ozil: 'In realtà non è uno stro...': L'ex giocatore dell'Inter è stato suo compagno di squadra del… -

Ultime Notizie dalla rete : Podolski difende Podolski difende Ozil: "In realtà non è uno stro..." Corriere dello Sport Podolski difende Ozil: "In realtà non è uno stro..."

LONDRA (Inghilterra) - Insieme sono diventati campioni del mondo in Brasile nel 2014, ora Lukas Podolski difende il suo ex compagno di squadra Mesut Ozil dalle critiche che sta ricevendo a Londra con ...

Arsenal contro Ozil, Podolski lo difende: "Non è uno stro..."

LONDRA (Inghilterra) - Nel 2014 sono diventati campioni del mondo insieme in Brasile e con l'Arsenal hanno giocato insieme dal 2013 al 2015. Adesso Lukas Podolski difende il suo ex compagno di squadra ...

LONDRA (Inghilterra) - Insieme sono diventati campioni del mondo in Brasile nel 2014, ora Lukas Podolski difende il suo ex compagno di squadra Mesut Ozil dalle critiche che sta ricevendo a Londra con ...LONDRA (Inghilterra) - Nel 2014 sono diventati campioni del mondo insieme in Brasile e con l'Arsenal hanno giocato insieme dal 2013 al 2015. Adesso Lukas Podolski difende il suo ex compagno di squadra ...