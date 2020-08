Marigliano, colpo di scena. Pd pronto a ritirare candidatura di Jossa (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – A meno di una settimana dalla presentazione delle liste rischia di saltare la candidatura a sindaco di Marigliano, in quota Pd, di Giuseppe Jossa. A quanto apprende Anteprima24 Marco Sarracino, segretario provinciale dei dem starebbe valutando l’opzione di ritirare la candidatura di Jossa offrendo la leadership al M5s in cambio di un’intesa a livello locale. Sono ore decisive in casa Pd: a breve è fissato un incontro per decidere del caso Marigliano e dell’alleanza con i grillini negli altri comuni al voto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

