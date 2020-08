Maleo, treno travolge auto: "Per soli 40 secondi non è accaduto a me e a mio figlio" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Poteva accadere a me e a mio figlio. Sono arrivato 30-40 secondi dopo l'accaduto e mi sento un miracolato". Il racconto è di Amine Oussam, che sabato mattina, di ritorno dalla spesa a Codogno, è ... Leggi su ilgiorno

zazoomblog : Maleo treno travolge auto: Per soli 40 secondi non è accaduto a me e a mio figlio - #Maleo #treno #travolge… - Notiziedi_it : Incidente a Maleo (Lodi), muore Elisa Conzadori, travolta da un treno sulla sua auto al passaggio a livello - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Uccisa dal treno a Maleo: sindaco sentito dalla Polfer di Lodi - SkyTG24 : Uccisa dal treno a Maleo: sindaco sentito dalla Polfer di Lodi - Notiziedi_it : Incidente a Maleo (Lodi), muore Elisa Conzadori, travolta da un treno sulla sua auto al passaggio a livello -

Ultime Notizie dalla rete : Maleo treno Travolta dal treno a Maleo, nuove testimonianze IL GIORNO MALEO Uccisa dal treno, sindaco dalla Polfer. I Comuni chiedono un tavolo tecnico

Anche il sindaco di Maleo Dante Sguazzi, tra i primi ad accorrere al passaggio a livello sull’ex statale 234 alla notizia della morte di un’automobilista investita dall’interregionale per Mantova, la ...

Uccisa dal treno a Maleo: sindaco sentito dalla Polfer di Lodi

Il primo cittadino è stato ascoltato stamattina come persona informata sui fatti in merito al decesso di Elisa Conzadori, travolta in auto sul passaggio a livello Stamattina, il sindaco di Maleo Dante ...

Anche il sindaco di Maleo Dante Sguazzi, tra i primi ad accorrere al passaggio a livello sull’ex statale 234 alla notizia della morte di un’automobilista investita dall’interregionale per Mantova, la ...Il primo cittadino è stato ascoltato stamattina come persona informata sui fatti in merito al decesso di Elisa Conzadori, travolta in auto sul passaggio a livello Stamattina, il sindaco di Maleo Dante ...