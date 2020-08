Lukashenko crede di poter prendere in giro la piazza: 'Prima cambiamo la Costituzione poi vi faccio votare' (Di lunedì 17 agosto 2020) Si potranno tenere nuove elezioni in Bielorussia ma dopo l'approvazione della nuova Costituzione attraverso un referendum. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, aprendo per la Prima volta ... Leggi su globalist

Si potranno tenere nuove elezioni in Bielorussia ma dopo l'approvazione della nuova costituzione attraverso un referendum. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, aprendo per la prima volta al ...

Parole di fuoco da parte del presidente della Bielorussia e nuova telefonata al Cremlino che blandisce la possibilità di un intervento militare. L’Europa ma anche l’Italia non arretrano però. E la dip ...

