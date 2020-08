L’ex sovrano spagnolo Juan Carlos si trova negli Emirati Arabi: la conferma della casa reale (Di lunedì 17 agosto 2020) Le indiscrezioni della stampa lo sostenevano da giorni, ora arriva la conferma della casa reale: il re emerito di Spagna, Juan Carlos, si trova negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha confermato la casa reale spagnola, comunicando che l’ex sovrano si trova lì dallo scorso 3 agosto, lo stesso giorno in cui dal palazzo della Zarzuela era stata resa pubblica l’intenzione di lasciare la Spagna per evitare “le ripercussioni pubbliche di alcuni episodi della passata vita privata”. E in particolare allentare la pressione sul figlio, Felipe VI, attuale regnante. E per ... Leggi su ilfattoquotidiano

