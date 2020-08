L'appello di von der Leyen e il piano Zingaretti (Di lunedì 17 agosto 2020) Da dove partiva oggi lo sviluppo della crisi bielorussa. Ursula von der Leyen fa appello ai governi europei, confidando in un confronto aperto e in risposte rapide. Le tensioni con l'Ucraina, il ruolo ambiguo e minaccioso della Russia. Mentre Putin ha da fare anche con Iran e Cina. Pressioni Leggi su ilfoglio

Papa Francesco durante i saluti seguiti all’Angelus lancia un appello per la Bielorussia: “Rilanciare il dialogo e stop alle violenze” “Il mio pensiero va alla cara Bielorussia. Seguo con attenzione l ...AGI - Mentre sempre più fabbriche sono in sciopero per chiedere che Aleksandr Lukashenko lasci il potere, Svetlana Tikhanovskaya, che lo ha sfidato alle presidenziali bielorusse, ha avviato l'istituzi ...