Inter – Shakhtar – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 17 agosto 2020) Inter – Shakhtar si giocano questa sera alle ore 21:00 l’accesso alla finale di Europa League, Dove la vincente di questo match troverà il Siviglia, che ieri ha sconfitto per 2-1 il Manchester United. Inter – Shakhtar: come arrivano alla gara L’Inter diventa a questo punto la favorita numero uno per la vittoria finale della competizione, che darebbe tutto un altro sapore al primo anno di Conte sulla panchina nerazzurra. Prima di arrivare a questo match, i nerazzurri hanno eliminato Getafe agli ottavi e Bayer Leverkusen ai quarti. Stasera affronteranno una squadra molto tecnica e veloce, ci sarà bisogno quindi, della massima attenzione per non lasciarsi sorprendere. Lo Shakhtar arriva a questa sfida con grande entusiasmo dopo aver ... Leggi su giornal

Intervistato dal quotidiano Marca, Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha definito la semifinale di questa sera di Europa League contro l'Inter come l'incontro più importante della sua car ...

