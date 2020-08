Hitman 3 per VR sarà un'esclusiva PlayStation VR al lancio (Di lunedì 17 agosto 2020) L'imminente supporto VR per Hitman 3 di IO Interactive sembra per ora essere esclusivo per PSVR e non utilizzerà i controller di movimento Move dell'headset.Il gameplay mostrato finora di Hitman 3 in VR ha suggerito che il giocatore avrebbe utilizzato due controller di movimento Move per gestire l'Agente 47. Un aggiornamento di sviluppo ha svelato che in realtà il protagonista si muoverà attraverso il controller DualShock 4 e non con i Move."La versione attuale del gioco non utilizza i controller di movimento, ma utilizza il DualShock", ha spiegato il Senior Game Designer Eskil Møhl in un recente AMA su Reddit. "Ci sono molte ragioni per cui abbiamo preso questa decisione, ma ad essere onesti pensiamo di aver trovato una soluzione perfetta per il gioco attraverso questo schema di controllo ibrido".Leggi altro... Leggi su eurogamer

