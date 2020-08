Gli hacker di CS:GO riescono ad evitare i “ban”: aggirato Overwatch grazie agli ID (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli hacker del celebre gioco esports Counter-Strike: Global Offensive hanno trovato un trucco nel sistema Overwatch di Valve per evitare di subire ban sui loro account. Un bel problema, dato che gli hacker di CS:GO sono diventati, probabilmente, una delle community più estese e coinvolte: se davvero riescono ad evitare i ban, i giocatori potrebbero ritrovarsi ad avere a che fare con loro molto più spesso rispetto al recente passato. Per risolvere questo fastidio, Valve ha implementato un sistema guidato dalla community, Overwatch. Come noto, si tratta di un sistema di gioco che consente ai membri qualificati della community, detti anche “investigatori”, di esaminare le segnalazioni di comportamenti sospetti o di disturbo. Dopo che un certo ... Leggi su esports247

