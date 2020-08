Dl agosto: discoteche chiuse ed obbligo di mascherina anche all’aperto (Di lunedì 17 agosto 2020) In arrivo lo stop alle discoteche e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Speranza: “Serve massima prudenza. Priorità riaprire le scuole”. Il ministro della Salute, l’onorevole Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che entra in vigore nel tardo pomeriggio di oggi 17 agosto 2020, e sancisce la chiusura delle discoteche sia all’aperto, … L'articolo Dl agosto: discoteche chiuse ed obbligo di mascherina anche all’aperto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Il governo chiude le discoteche il 16 agosto. Una decisione tempestiva. Nel 2021 proporrei di chiudere i presepi viventi il 7 gennaio. - Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - RaiNews : ''Chiudere ora le discoteche quando tra luglio e agosto sono state organizzate centinaia di serate in tutta Italia… - MaMaurizi9 : RT @CesareSacchetti: Il 14 agosto, il ministro della Salute spagnolo chiude le discoteche. Il 16 agosto, il ministro della Salute italiano… - ArturoSticaz : RT @andreaortolo: Come si fà a chiudere le discoteche all'improvviso il 16 agosto....ci sono imprenditori che hanno investito, dipendenti,… -

Il governatore toscano su Facebook plaude alla decisione del Governo di chiudere le discoteche: "La prima preoccupazione deve essere la ripresa dell'anno scolastico" Con un post sulla sua pagina Faceb ...Firenze, 17 agosto 2020 - Boccata di ossigeno ad agosto per la costa toscana, mentre continuano a soffrire le attività economiche delle città d'arte per le quali non c'è ancora ripresa. "A Firenze, al ...