DiRT 5 su PS5 e Xbox Series X sarà disponibile con un aggiornamento gratuito

DiRT 5 sarà disponibile non solo sulle console attuali, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X tramite aggiornamento gratuito. Nonostante il trailer pubblicato a luglio lasciava intendere l'upgrade, Codemasters è stato in silenzio fino ad oggi: attraverso un post su Twitter lo studio di sviluppo ha confermato l'aggiornamento per le console next-gen.Lo studio ha presentato DiRT 5 durante l'Inside Xbox di Microsoft a maggio. Il prossimo capitolo vanterà una nuovissima modalità Carriera, con i doppiatori veterani Troy Baker e Nolan North nei ruoli principali. La modalità Carriera coprirà un totale di cinque capitoli con 130 eventi da completare per i giocatori.Codemasters aveva inizialmente ...

