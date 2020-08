Coronavirus, torna da Malta e non aspetta l’esito del tampone ma va al party di Ferragosto: positivo. Caos nelle Marche (Di lunedì 17 agosto 2020) Era tornato da Malta e come previsto dalle regole del ministero si era sottoposto al tampone. Ma invece di attendere l’esito del test, però, si è recato a una cena organizzata da una stabilimento per la vigilia di Ferragosto. Un evento seguito da un party sulla spiaggia al quale hanno partecipato centinaia di persone. Le stesse che adesso dovranno a sottoporsi il test. È Caos a Porto San Giorgio, nelle Marche, dove un giovane di 23 anni – originario di Montottone – è risultato positivo al Coronavirus. Tutto questo, però, dopo aver partecipato all’evento in spiaggia: il ragazzo, infatti, non ha atteso l’esito del tampone in isolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : 'La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora.Questo virus non è… - agoacciaio : RT @MarcyMori: Un ragazzo di Fano parte con gli amici per le vacanze in Croazia. Torna positivo al Coronavirus, come altri 13 ragazzi del p… - see_lallero : RT @gossipblogit: Alba Parietti: 'Non ho mai detto di essere contraria al tampone per chi torna dall'estero' (VIDEO) - maroffo : RT @fcancellato: La Terra brucia e la colpa è dei giovani consumisti. In Italia non nascono bambini e la colpa è delle donne lavoratrici. I… - Mirandola59 : RT @MarcyMori: Un ragazzo di Fano parte con gli amici per le vacanze in Croazia. Torna positivo al Coronavirus, come altri 13 ragazzi del p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus, torna la paura: 24 positivi in una casa di cura a Roma - DIRE.it Dire Coronavirus, Locatelli: "Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti"

"A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti è minimale, non oltre il 3-5% sono po ...

Un tampone positivo a Comacchio, il totale degli infetti covid sale a 90

La diffusione nel Ferrarese torna ai livelli di due mesi fa. Sono 26 le persone messe in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore FERRARA. Un solo tampone positivo nelle ultime 24 ore, caso covid ri ...

"A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti è minimale, non oltre il 3-5% sono po ...La diffusione nel Ferrarese torna ai livelli di due mesi fa. Sono 26 le persone messe in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore FERRARA. Un solo tampone positivo nelle ultime 24 ore, caso covid ri ...