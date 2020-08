Coronavirus nel Lazio, positivi 4 ragazzi di rientro da Corfù (Di lunedì 17 agosto 2020) Si registrano ulteriori casi positività al Coronavirus tra i giovani. L’asl Roma 6 comunica che 4 ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 22 anni sono risultati positivi. I giovani sono partiti il 5 agosto e rientrati il 14 da Corfù, il cluster è riferibile all’associazione Scuolazoo. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, positivi 6 ragazzi di rientro da Porto Rotondo Coronavirus nel Lazio, positivi 4 ragazzi di rientro da Corfù su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - RaiNews : I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia a… - RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - SmorfiaDigitale : Coronavirus ultime notizie. Giappone: storico crollo del Pil (-7,8%) nel secondo... - YlyMex : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: nel mondo oltre 294mila contagi in 24 ore, aumento record #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo. La Nuova Zelanda rinvia le elezioni di un mese e gli Usa superano i 170 mila morti la Repubblica Malta, mentre aumentano i casi di coronavirus e il premier è in vacanza in Sicilia: è polemica

Mentre aumentano i casi di coronavirus a Malta, scoppia la polemica per la vacanza del premier Robert Abela in Sicilia. Una breve vacanza in Sicilia, a Marina di Ragusa, una lezione di spinning divent ...

collegamento con Mariano Giustino da Ankara sulla guerra energetica nel Mediterraneo orientale

collegamenti con Francesco Radicioni da Bangkok sulle proteste antigovernative in Thailandia e con Mariano Giustino da Ankara sulla guerra energetica nel Mediterraneo orientale 09.47 Replica della ...

Mentre aumentano i casi di coronavirus a Malta, scoppia la polemica per la vacanza del premier Robert Abela in Sicilia. Una breve vacanza in Sicilia, a Marina di Ragusa, una lezione di spinning divent ...collegamenti con Francesco Radicioni da Bangkok sulle proteste antigovernative in Thailandia e con Mariano Giustino da Ankara sulla guerra energetica nel Mediterraneo orientale 09.47 Replica della ...