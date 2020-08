Calciomercato Lazio, Muriqi è sempre più vicino: Bastos andrà al Fenerbache. Ore calde (Di lunedì 17 agosto 2020) Foto Ansa La Lazio e il Fenerbache fanno affari insieme. L'accordo per l'affare Muriqi ai biancocelesti è fatto per 16 milioni + 2 di bonus. Al bomber del Kosovo un contratto da 1,5 milioni + bonus. A ... Leggi su romatoday

DiMarzio : Il #Valencia ha fretta di chiudere l'affare La #Lazio è chiamata a rifarsi sotto per #Mayoral - DiMarzio : #Lazio scatenata. Idea #SergioRico per la porta. Poi aspetta #DavidSilva e #Muriqi - DiMarzio : #Calciomercato | Piace alla #Lazio, ma #Paulinho si avvicina al #Wolverhampton ?? - MarcoZigagna : RT @forzaroma: #Calciomercato, #DavidSilva non dà l’ok alla #Lazio: la Roma si inserisce #ASRoma - cn1926it : #Otamendi offerto alla #Lazio: anche il #Napoli segue il difensore del #City -