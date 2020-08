Calciomercato Genoa – Cambio di strategie, partono due calciatori (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Genoa – Il Genoa perde due pedine della rosa della stagione 2019/20 che in altri momenti sembravano poter essere confermati. Evidentemente l’avvento di Faggiano e quello futuro sulla panchina di Vincenzo Italiano ha cambiato le strategie sul mercato e le scelte che si faranno per costruire la rosa del Grifone 2020/21. Calciomercato Genoa – Cambio di strategie, partono due calciatori Secondo quanto riferito ieri sera da Gianluca Di Marzio, esperto di Calciomercato di Sky Sport, il Genoa non riscatterà Iago Falque. L’attaccante, di proprietà del Torino, ritornerà in granata a differenza di quanto si era pensato di fare dopo la ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Genoa, niente riscatto per #IagoFalque Le ultime news di #Calciomercato - NMercato24 : Destro potrebbe restare al Genoa con un nuovo contratto visto che dal 1 settembre sarebbe svincolato.… - sportli26181512 : Napoli, il Genoa ha un sogno azzurro: c'è Lozano nel mirino: La prima stagione con la maglia del Napoli non è stata… - Toro_News : L'attaccante spagnolo #Falque, per il momento, non sarà riscattato dal Genoa - ForzAzzurri1926 : Calciomercato Napoli, Il Genoa sogna il prestito di Lozano -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa: congelato il riscatto di Iago Falque Calciomercato.com "Con noi giocherai titolare", un club di Serie A si è fatto avanti per Lozano. Operazione difficile

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport un club di Serie A sarebbe pronto a prendere Hirving Lozano in prestito. Il Napoli nei prossimi giorni dovrà decidere anche il futuro di Hirvi ...

Calciomercato Torino, Falque verso il ritorno: per ora il Genoa non lo riscatta

Iago Falque viaggia verso Torino. L’attaccante spagnolo è in procinto di tornare in granata visto che il Genoa al momento non ha intenzione di esercitare la clausola per il diritto di riscatto pattuit ...

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport un club di Serie A sarebbe pronto a prendere Hirving Lozano in prestito. Il Napoli nei prossimi giorni dovrà decidere anche il futuro di Hirvi ...Iago Falque viaggia verso Torino. L’attaccante spagnolo è in procinto di tornare in granata visto che il Genoa al momento non ha intenzione di esercitare la clausola per il diritto di riscatto pattuit ...