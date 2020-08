Amazon rinnova Hunters per un’altra stagione (Di lunedì 17 agosto 2020) I cacciatori stanno per tornare: Amazon rinnova Hunters per una seconda stagione. La prima ha debuttato lo scorso 21 febbraio E’ stata rinnovata per una seconda stagione “Hunters”, la serie thriller di successo creata da David Weil e prodotto da Jordan Peele. La prima stagione, con Al Pacino, Logan Lerman e Jerrika Hinton, ha debuttato… L'articolo Amazon rinnova Hunters per un’altra stagione Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

