Seveso. Il basejumper Simone Rizzi morto durante un lancio dal Piz da Lec (Di domenica 16 agosto 2020) Il noto basejumper Simone Rizzi è morto durante un lancio dal Piz da Lec, sopra Corvara in Val Badia. Il ragazzo di 33 anni era arrivato in Alto Adige da Seveso (Milano). Simone è precipitato mentre sorvolava con la tuta alare la Val Mezdí. Il medico d’urgenza, portato sul posto dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, ha solo potuto costatare la morte dell’uomo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Corvara. Il base jumper è salito in quota a circa 2.900 metri di altitudine e si è lanciato con la tuta alare e poi è precipitato al suolo. Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo. Simone Rizzi era in compagnia di un amico che, ... Leggi su laprimapagina

