Roccasecca, arrestato 50enne coltivatore di Marijuana (Di domenica 16 agosto 2020) Roccasecca – Nella mattinata del 13 Agosto, a Roccasecca, i militari della locale Stazione Carabinieri nell’ambito di attività finalizzata al contrasto del fenomeno del consumo e spaccio di stupefacenti hanno tratto in arresto per ”coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo Marijuana” un 50enne del luogo. L’uomo, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare era già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. I militari operanti, (che lo scorso 28 Luglio hanno portato a termine analoga operazione di servizio traendo in arresto un soggetto per coltivazione di piante di Marijuana rinvenute nelle pertinenze della sua abitazione), a seguito dell’attività di indagine ... Leggi su ilcorrieredellacitta

