Perugia, contestazione shock: manichini appesi ad un cavalcavia (Di domenica 16 agosto 2020) Perugia - Aria pesantissima a Perugia a poche ore dall'amara sconfitta ai rigori con il Pescara che ha sancito la retrocessione degli umbri nell'inferno della serie C dopo ben sei anni consecutivi in ... Leggi su corrieredellosport

PERUGIA - Aria pesantissima a Perugia a poche ore dall'amara sconfitta ai rigori con il Pescara che ha sancito la retrocessione degli umbri nell'inferno della serie C dopo ben sei anni consecutivi in ...