Pagelle F1, GP Spagna 2020: Hamilton non sbaglia una virgola, Vettel ci mette l’anima (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton vince la sesta gara del Mondiale 2020 a Barcellona. Il britannico si porta a sole tre vittorie dall’eguagliare Micheal Schumacher nella classifica all-time dei successi in Formula 1. Per il sei volte campione del mondo è la quarta vittoria consecutiva in terra iberica: eguaglia la sequenza record dello stesso Schumacher (2001-2004). Il leader del Mondiale precede proprio Verstappen e Bottas. Settimo Vettel, eroico con una sola sosta e probabilmente meritevole di un risultato migliore, mentre c’è da segnalare purtroppo il ritiro per problemi elettrici sulla SF1000 di Leclerc al 41° giro. Di seguito i voti ai protagonisti del Gran Premio. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO IL GP DI Spagna 2020 ORDINE DI ARRIVO E RISULTATI GP DI Spagna ... Leggi su sportface

