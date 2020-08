Mortal Shell: annunciata la data di uscita anche della versione fisica (Di domenica 16 agosto 2020) Today we're delighted to answer those requests. 👉 Mortal Shell physical edition is coming October 2, shortly after the digital release on August 18. More info: https://t.co/p9qvetsX6N pic. Leggi su justnerd

Poco più di una settimana fa, i ragazzi di Cold Symmetry hanno confermato la data di uscita di Mortal Shell, un nuovo RPG souls-like in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli sviluppatori però ha ...

