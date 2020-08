Madonna fa 62 anni, e resta la Regina (di una libertà che è anche la nostra) (Di domenica 16 agosto 2020) Non è stata (solo) la musica, ma la promessa di uno scandalo ad accompagnare Madonna negli anni. Indipendente e decisa a non curarsi di quel che il mondo potesse mai pensare, la popstar ha incarnato più di ogni altra artista l’ideale di libertà. Il valore dell’autonomia. La forza di un’autodeterminazione piena, applicata al pensiero e ai costumi, ad un’apparenza che mai una volta si è piegata al gusto e alle mode d’altri. Madonna è stata l’individualità, e a sessantadue anni, festeggiati il 16 agosto, non ha smesso di essere l’unica Dea di un universo che attorno al sé orbita. Leggi su vanityfair

_Techetechete : Il leggendario concerto live di Madonna di Torino dopo 33 anni torna in Tv su @RaiUno tra i vari brani della puntat… - Giopster : RT @nonfaretardi: Si chiamava Anna Bianchini. Era una prostituta. Aveva 17 anni quando un pittore impazzì per lei. La loro fu una relazione… - darlaspesso : Davvero? Madonna compie 62 anni ed è al lavoro con la sceneggiatrice Black Cody su un progetto top secret - Moda -… - __APEREGINA : Madonna ho 23 cazzo di anni e ancora i miei genitori, quando sono a casa loro, mi costringono a fare quello che vog… - non_sono_vip : Da quanti anni non finivano in tendenza ste due, madonna quanto mi mancano #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna anni Madonna fa 62 anni, e resta la Regina (di una libertà che è anche la nostra) Vanity Fair.it Madonna fa 62 anni, e resta la Regina (di una libertà che è anche la nostra)

La popstar ha spento le candeline domenica 16 agosto, ricordandoci (se ancora ce ne fosse bisogno) come l'età non sia un deterrente di nulla. Libera, indipendente e fiera, l'artista è la donna provoca ...

Fra la "loggia" di governo e i capolavori in banca

Un grande museo deve arricchire le sue collezioni. Lunghi anni di penuria hanno reso utopico questo obiettivo, ma con la nascita dei musei autonomi sono stati attribuiti finanziamenti specifici, conse ...

La popstar ha spento le candeline domenica 16 agosto, ricordandoci (se ancora ce ne fosse bisogno) come l'età non sia un deterrente di nulla. Libera, indipendente e fiera, l'artista è la donna provoca ...Un grande museo deve arricchire le sue collezioni. Lunghi anni di penuria hanno reso utopico questo obiettivo, ma con la nascita dei musei autonomi sono stati attribuiti finanziamenti specifici, conse ...