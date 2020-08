Lukashenko in piazza: no a nuove elezioni in Bielorussia (Di domenica 16 agosto 2020) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è andato alla manifestazione filogovernativa in corso nel centro di Minsk dove, rivolgendosi alla folla, ha escluso di indire nuove elezioni. "Lituania, Lettonia, Polonia e, purtroppo, l'Ucraina e la sua leadership ci chiedono di tenere nuove elezioni, ma se seguiamo il loro suggerimento moriremo come stat, come popolo, come nazione", ha detto Lukashenko, al potere da 26 anni, e confermato alla guida del Paese dopo le contestate elezioni di domenica scorsa, a cui ha ottenuto l'80% dei consensi, secondo la Commissione elettorale nazionale. Risultato contestato dall'opposizione, che anche oggi ha inscenato una nuova manifestazione, sempre a Minsk. Come riporta la Bbc, la "Marcia per la Libertà", nel centro della ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : Oggi 'Marcia per la libertà', l'opposizione in piazza a #Minsk #Bielorussia #ANSA - Tg3web : In Bielorussia a una settimana dalla contestata rielezione del presidente Lukashenko, l'opposizione ritorna in piaz… - bizcommunityit : Bielorussia, migliaia di oppositori in piazza a Minsk. Lukashenko: il voto non sarà ripetuto - Maria_Elena66 : RT @LuigiDeBiase: 23/n Piazza Indipendenza, nel centro di #Minsk, adesso. Per quanto assurdo possa sembrare, Lukashenko avrebbe ancora la p… - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: Oggi 'Marcia per la libertà', l'opposizione in piazza a #Minsk #Bielorussia #ANSA -