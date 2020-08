Lodi, uccisa dal treno al passaggio a livello: si indaga per omicidio colposo (Di domenica 16 agosto 2020) Nella giornata di ieri si è consumata una terribile tragedia in provincia di Lodi: una donna di 34 anni è morta, investita da un treno ad un passaggio a livello. Immediate le indagini per capire la dinamica dell’incidente: secondo un testimone, infatti, le sbarre del passaggio a livello erano sollevate. 34enne investita da un treno a Maleo Il Lodigiano è di nuovo teatro di un terribile incidente ferroviario, dopo il deragliamento a Ospitaletto Lodigiano dello scorso 6 febbraio. A Ferragosto, invece, a perdere la vita è stata una donna di 34 anni, Elisa Conzadori, residente a Pizzighettone ma a Codogno per lavoro. Secondo quanto riportato, si trovava con la sua auto a Maleo, lungo la statale 234, ... Leggi su thesocialpost

AnsaLombardia : Uccisa da treno, pm Lodi disporrà perizia. Ancora ascolto testimoni. Tra ipotesi malfunzionamento sbarra | #ANSA - PaoloBMb70 : RT @SkyTG24: Maleo, travolta e uccisa da treno: pm Lodi disporrà perizia cinematica - SkyTG24 : Maleo, travolta e uccisa da treno: pm Lodi disporrà perizia cinematica - VivMilano : RT @SkyTG24: Passaggio a livello guasto a Maleo, 34enne travolta e uccisa da treno - VivMilano : RT @tusciaweb: Guasto al passaggio a livello, muore 34enne travolta e uccisa dal treno Lodi - Sarebbe stato un guasto al passaggio a htt… -