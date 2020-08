Ladri scatenati nel Bresciano: svaligiati 10 appartamenti in una notte (Di domenica 16 agosto 2020) Brescia, 16 agosto 2020 - Ladri scatenati nel Bresciano dove a Muscoline, in Valtenesi, nella notte tra venerdì e sabato una decina di appartamenti sono stati presi di mira da una banda di topi d'... Leggi su ilgiorno

News_24it : LATINA- Banditi scatenati la notte scorsa in via Ezio,a Latina, dove la banda ha colpito prima l'ufficio anagrafe d… - YouTvrs : Raffica di colpi in banca, ladri scatenati nella notte - salernonotizie : Ladri scatenati sulla litoranea di Battipaglia: sfasciate e svaligiate auto di bagnanti -

Brescia, 16 agosto 2020 -Ladri scatenati nel Bresciano dove a Muscoline, in Valtenesi, nella notte tra venerdì e sabato una decina di appartamenti sono stati presi di mira da una banda di topi d'appar ...

Vanno al mare i ladri rubano anche la tv

I proprietari vanno al mare e i ladri gli portano via anche il televisore, furto in un’abitazione di via Galileo Galilei. Ladri scatenati in questi giorni: dopo il furto in villa a Sant’Angelo, dove i ...

