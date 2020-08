Inter-Shakhtar, Conte: “La parola paura non fa parte del nostro vocabolario” (Di domenica 16 agosto 2020) “Lo Shakhtar è una squadra piena di talenti, al di là del cambio tecnico la società ha dimostrato di saper mantenere un livello alto. Ricordo quando l’affrontai in Champions con la Juve, anche allora c’erano giocatori magari sconosciuti ma di ottima qualità, a dimostrazione del fatto che riescono a trovare sempre talenti molto forti”. Queste le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia di Inter–Shakhtar Donetsk, gara valevole per la semifinale di Europa League 2019/2020. “Giocheranno secondo le loro caratteristiche, alternando fasi di pressione alta ad altre di pressione bassa con ripartenze – prosegue il tecnico neroazzurro -. Castro merita i complimenti, avere giocatori con questa qualità attenti alla ... Leggi su sportface

