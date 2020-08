Inter, Conte alla vigilia: “La parola paura non deve far parte del nostro vocabolario” (Di domenica 16 agosto 2020) L’Inter è l’unica squadra italiana rimasta in Europa. Domani sera, nella semifinale contro lo Shakhtar, si gioca l’ultimo atto, che in casa nerazzurra manca da 10 anni. Queste, in conferenza stampa, le parole del tecnico Antonio Conte. “La parola paura non deve far parte del nostro vocabolario. Affrontiamo una squadra che si è affermata negli anni, ci siamo preparati bene. Ma la affronteremo con grande rispetto e con la voglia di dimostrare che siamo in semifinale per un motivo e vogliamo arrivare in finale”. “Lo Shakhtar giocherà secondo le sue caratteristiche, alternando fasi di pressione alta a fasi di pressione bassa per ripartire. Loro hanno una propria identità e hanno raggiunto un livello di ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | SALUTO Il Presidente Steven #Zhang ha raggiunto mister Antonio #Conte e la squadra a Düsseldorf in vista della… - DiMarzio : #Young: 'All'#Inter ho ritrovato il sorriso, #Conte è un vincente'. - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterLeverkusen, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #UEL #FORZAINTER ???????? - Zettergol : RT @VittoRoto: #Conte: 'Domani venderemo cara la pelle. Paura è una parola che nel mio vocabolario non esiste'. #Inter #FCIM - lautarvo : RT @DiMarzio: 'Noi l'ultima italiana in Europa? Non siamo i salvatori della patria' #InterShakhtar, parla #Conte -