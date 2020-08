Frosinone Spezia, atto primo: gialloblù costretti a vincere (Di domenica 16 agosto 2020) Frosinone Spezia, atto primo: gialloblù costretti a vincere per poter tornare in serie A. Attenzione però alla sorpresa primo atto. La serie B arriva alla temutissima finale playoff, con una squadra storicamente abituata a giocarsi il terzo posto nel mini-torneo e una rivelazione che può davvero cambiare le carte in tavola. Frosinone e Spezia si giocano molto in questo turno di andata, ma ovviamente i ciociari sono chiamati a vincere: l’obiettivo della squadra di mister Nesta rimane la promozione, anche se non sarà affatto semplice strapparla ad una squadra che dopo tanti anni è pronta per fare il salto. OBBLIGO vincere – ... Leggi su calcionews24

