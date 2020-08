Formula 1, GP Spagna 2020. Binotto: “Gara compromessa in qualifica” (Di domenica 16 agosto 2020) “La vettura potenzialmente era da quarto posto ma ci siamo complicati troppo la vita in qualifica partendo dalla nona e dall’undicesima posizione. Abbiamo compromesso la gara in qualifica perché qui superare è complicato“. Così Mattia Binotto al termine di un Gran Premio di Spagna che ha regalato soltanto il settimo posto alla Ferrari di Sebastian Vettel mentre Charles Leclerc è stato costretto a chiudere anzitempo la gara a causa di un problema elettrico. “Senza problemi di affidabilità Leclerc poteva arrivare quarto ma improvvisamente gli si è spento tutto, dobbiamo capire cosa è accaduto – ha aggiunto il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Vettel partiva un po’ indietro, ha fatto un’unica sosta ed è riuscito ad arrivare settimo. ... Leggi su sportface

