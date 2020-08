Covid, otto nuovi positivi nel Barese: la metà dei casi collegata a rientri dall'estero (Di domenica 16 agosto 2020) Oggi, domenica 16 agosto, in Puglia si sono registrati 15 nuovi casi Covid. In testa, per numero di nuovi positivi accertati oggi, la provincia di Bari con otto casi. Tra questi, ci sono tre cittadini ... Leggi su baritoday

fattoquotidiano : Roma, otto giovani positivi al Covid al rientro da una settimana di vacanza a Malta: attivato il tracciamento tra a… - infoitsalute : Covid-19, salgono ad otto i ricoverati al Policlinico - infoitinterno : Covid-19, in Fvg otto nuovi contagiati: quattro in provincia di Udine, uno in quella di Pordenone - QuiNewsCecina : Covid, otto nuovi positivi nel livornese - QuiNewsLivorno : Covid, otto nuovi positivi nel livornese -

Ultime Notizie dalla rete : Covid otto Covid, otto nuovi positivi nel livornese Qui News Cecina Coronavirus, nel Lazio siamo tornati ai numeri di maggio. D’Amato: “A rischio la riapertura delle scuole in sicurezza”

“Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole in sicurezza. Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e lo stop agli assembramenti e l’ ...

Coronavirus, 925 focolai attivi in Italia: Ecco la mappa aggiornata e quali sono le cause dei nuovi contagi

Crescono i contagi in Italia e aumentano i focolai nel paese. Allo stato attuale sono stati riportati 925 focolai di Covid cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva. L'in ...

“Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole in sicurezza. Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e lo stop agli assembramenti e l’ ...Crescono i contagi in Italia e aumentano i focolai nel paese. Allo stato attuale sono stati riportati 925 focolai di Covid cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva. L'in ...