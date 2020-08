Coronavirus, l’infermiere contro la movida diventato virale: «Troppi indifferenti, serve più coscienza e i contagi aumentano» – L’intervista (Di domenica 16 agosto 2020) «Non mi aspettavo tutto questo clamore. Il mio augurio è che non si ritorni alle statistiche di qualche mese fa e per far sì che non accada serve la coscienza di tutti. Spero che la gente cominci a capire la potenziale gravità (solo ieri +614 contagi, ndr)». Queste le parole a Open di Marco Bellafiore, infermiere del Policlinico Umberto I di Roma, che proprio ieri si è sfogato in un lungo post su Facebook, poi diventato virale, in cui ha attaccato senza mezzi termini i comportamenti irresponsabili di alcuni cittadini. «Venitemi a dire che è tutto ok, che non “ce n’è Covid“. Ve la mettete la mascherina, li mortacci vostra» scriveva. Post polemico.L'ultima volta che ho avuto bisogno delle mutande di ricambio ... Leggi su open.online

