Conte carica i suoi alla vigilia della semifinale contro lo Shakhtar (Di domenica 16 agosto 2020) Il giorno tanto atteso sta per arrivare, e infatti domani sera l’Inter si giocherà la possibilità di arrivare il finale di Europa League contro gli ucraini dello Shakhtar, gli avversari dei nerazzurri in semifinale. Nella conferenza stampa di questa sera Antonio Conte carica i suoi, che devono dare tutto per arrivare alla finalissima. Gli avversari sono temibili, ma l’Inter li ha studiati attentamente e arriverà molto preparato a questa gara cruciale. LA carica DEL MISTER: Conte carica i suoi ed è sicuro della propria squadra, anche se il rispetto per gli avversari è molto naturalmente, ma l’Inter non deve avere paura. ... Leggi su sport.periodicodaily

