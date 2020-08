Chiusura discoteche: oggi riunione Governo-Regioni (Di domenica 16 agosto 2020) In Calabria la governatrice Joel Santelli già da qualche giorno ha approvato la Chiusura delle discoteche. Provvedimenti anche in Emilia e Veneto. oggi riunione tra Governo e Regioni. Con i casi accertati di Coronavirus che sono tornati a salire in modo preoccupante, il Governo potrebbe attuare in tutto il territorio nazionale delle nuove disposizioni volte al contenimento del contagio. Il trend è quello legato ai molti giovani, tanti dei quali di ritorno da vacanze all’estero, che risultano positivi al tampone per il mancano rispetto delle norme anti Covid. Ragazzi che sono tornati a Brescia da Pag sono ora in isolamento, dopo giorni di movida in cui (come testimoniato al rientro) in pochi indossavano la mascherina nelle ... Leggi su bloglive

