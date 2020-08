Chiesa: tornano i cori e i parenti vicini (Di domenica 16 agosto 2020) Messe: tutte le novitàI tre quesiti della CeiLe decisioni del Comitato tecnico scientificoChiesa, tutte le novitàTorna su tornano i cori in Chiesa e per i familiari non è più obbligatorio il distanziamento. Apertura da parte del Viminale, come annunciato dalla Conferenza episcopale italiana (Cei), alla vigilia della solennità dell'Assunta. Si tratta di due piccole attenuazioni delle misure di protezione anticovid che si aggiungono a una terza novità già tradotta nel concreto in alcune aree del Paese: quella che fa cadere il limite dei 200 posti nelle chiese della Penisola, indipendentemente dalla loro capienza. I tre quesiti della CeiTorna su Come si apprende dal sito ufficiale, con nota del 29 giugno 2002 erano state rappresentate nuove esigenze in ordine alla ... Leggi su studiocataldi

