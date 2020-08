Champions League, si torna alle semifinali con due nazioni: non accadeva dal 2013 (Di domenica 16 agosto 2020) , sarà sfida tra Germania e Francia Saranno Bayern Monaco, Lione, PSG e Lipsia le quattro semifinaliste di Champions League. Due paesi che si sfideranno nella top4 europea, un fatto che non accadeva dalla stagione 2012-2013. In quell’anno ci furono due compagini spagnole e due tedesche: in finale a Wembley andò in scena il derby tedesco tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, con i bavaresi a conquistare la coppa. Chissà se ci sarà un altro derby in finale o sarà sfida a distanza Germania-Francia anche per la finalissima. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GoalItalia : 2016: Atletico Madrid ? 2017: Juventus ? 2018: Roma ? 2019: Liverpool ? 2020: Bayern ? Leo Messi a testa bassa da… - SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella storia della Coppa Campioni/Champions League, due squadre francesi raggiungono le semi… - cristinho15 : @Hyperrita usciamo anche noi dalla fase gironi della champions e rischiamo di vincere l‘Europa League ogni anno. No… - callmegoodlife : RT @AntonioLaurenzi: Ma quindi adesso il 'ma lo sai che se Rudi Garcia vince aa Champions la Lazzie nun va in terza fascia' diventa il nuov… -