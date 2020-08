Calciomercato Inter, per la fascia sinistra torna di moda Kostic (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Inter: Filip Kostic piacerebbe ai nerazzurri per rinforzare la fascia sinistra L’Inter cerca rinforzi sulle fasce e, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, sarebbero due i nomi tornati di moda sulla lista dei nerazzurri. Uno è in Italia, ovvero quel Robin Gosens che tanto bene ha fatto all’Atalanta. L’altro arriverebbe dalla Germania. Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte, sarebbe infatti tornato nel mirino della dirigenza nerazzurra. Il serbo andrà in scadenza col club tedesco a giugno 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’Inter cerca rinforzi sulle fasce e, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, sarebbero due i nomi tornati di moda sulla lista dei nerazzurri. Uno è in Italia, ovvero quel Robin Gosens che tanto ...

Calciomercato Inter: l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata

