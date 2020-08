Ardea, Tor San Lorenzo: parco giochi con vista rifiuti (Di domenica 16 agosto 2020) Arriva da una nostra lettrice una segnalazione circa la situazione della discarica in via dei Germani. Quest’ultima è presente da numerosi anni ma ora vi è anche un parco giochi. Certo un contesto non proprio ideale dove far giocare i propri bambini. La nostra lettrice ci segnala anche un’analoga situazione su viale Marino, dove giacciono abbandonati frigoriferi, vasche da bagno, materassi e simili. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

