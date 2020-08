Van Persie vota Inter: “I nerazzurri batteranno 2-1 lo Shakhtar. Gran lavoro di Conte, basta guardare Lukaku…” (Di sabato 15 agosto 2020) Robin Van Persie scopre le sue carte riguardo alla gara che vedrà impegnata l'Inter nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.LE PAROLE DI VAN Persiecaption id="attachment 983457" align="alignnone" width="1024" Van Persie (getty images)/captionRobin Van Persie ha parlato al sito ufficiale della Uefa, ecco le sue parole tradotte da FcInterNews:Sull'Inter: "I nerazzurri sono sempre stati un top club, anche se non sempre su questi livelli. Conte sta facendo un Grande lavoro, ha dato alla squadra un'identità e vuole che i suoi ragazzi stiano sempre bene. Nel club mi sembra che ci sia sintonia e infatti si vedono i risultati, basti pensare alle ... Leggi su itasportpress

Intervistato dai canali ufficiali della Uefa, Robin Van Persie ha parlato della semifinale di Europa League fra Inter e Shakhtar Donetsk: “I nerazzurri sono sempre stati una grande squadra, ma non com ...Robin van Persie ha vinto la Coppa UEFA 2001/02 con il Feyenoord alla sua prima stagione in prima squadra. Più avanti ha avuto grande successo con l'Arsenal, il Manchester United e il Fenerbahçe, ma n ...