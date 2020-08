Usa 2020: poste, voti potrebbero arrivare in ritardo (Di sabato 15 agosto 2020) ROMA, 15 AGO - Milioni di voti per le elezioni presidenziali Usa a novembre 2020 spediti via posta potrebbero non arrivare in tempo per essere conteggiati. E' l'avvertimento dell'Usps, il servizio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020 Usa 2020: poste, voti potrebbero arrivare in ritardo Agenzia ANSA Mare Sicuro, in Molise 22 salvataggi, 55 mila euro di multe

(ANSA) - TERMOLI, 15 AGO - Ventidue persone salvate in 8 operazioni di ricerca e assistenza a diportisti, 50 infrazioni rilevate con sanzioni per 55 mila euro. E' il primo bilancio dell'Operazione "Ma ...

In due sul monopattino non si può: raffica di multe nel centro di Torino

Il monopattino non è un mezzo di coppia. Eppure sono tanti i torinesi che lo usano portando un passeggero non autorizzato. E' questa l'infrazione più frequente rilevata dalla polizia municipale. Giove ...

