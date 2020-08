Rio Ferdinand duro su Semedo: “Fossi in lui, chiuderei instagram” (Di sabato 15 agosto 2020) Uno dei volti della disfatta del Barcellona contro il Bayern Monaco per 8-2 è quello di Nelson Semedo. L’ex Benfica è stato protagonista in negativo nel duello individuale con Alphonso Davies che sulla fascia di competenza ha fatto un po’ quel che voleva, con gravi responsabilità del difensore blaugrana. E per Semedo c’è spazio anche per la bufera del giorno dopo. Con tanto di rimprovero di Rio Ferdinand: “Non c’è nemmeno un nome per definire quello che ha fatto Davies, non dovrebbe nemmeno essere permesso – le parole dell’ex difensore del Manchester United a ‘BT Sport’ – Imbarazzante. Se fossi Semedo, chiuderei il mio profilo Instagram per un po’ di tempo”. Leggi su sportface

ItaSportPress : 'Se fossi Semedo, lascerei Instagram': il duro commento di Rio Ferdinand - - indieliga : Rio Ferdinand, good commentator or cliché machine? #UCL #BARBAY - Sebasti60937281 : @Keshdotcom @Wontumi_Sports @King__Eben @kwekuedilson @Itz_Kwakwa @PerryPaisley Fabio Cannavaro and Rio Ferdinand - sule_mhd : @Keshdotcom @Wontumi_Sports @King__Eben @kwekuedilson @Itz_Kwakwa @PerryPaisley Rio Ferdinand and Paolo Maldini - Cassidy62030092 : @Wontumi_Sports Rio Ferdinand and Fabio Cannavaro -

Ultime Notizie dalla rete : Rio Ferdinand Rio Ferdinand duro con Semedo: "Fossi in lui chiuderei Instagram" Goal.com Rio Ferdinand duro con Semedo: "Fossi in lui chiuderei Instagram"

Umiliato da Alphonso Davies a Lisbona, Semedo entra nel mirino di Ferdinand: "Non ci sono nemmeno parole, imbarazzante". Alphonso Davies fa un po' quello che vuole sulla fascia sinistra e il Barcellon ...

Ferdinand a Lewandowski: "Farei una petizione per assegnare il Pallone d'Oro"

Una stagione da urlo proprio nell'annata più particolare: Robert Lewandowski ha collezionato numeri 'monstre', ma non potrà sperare nella vittoria del Pallone d'Oro 2019/20, che non sarà assegnato a c ...

Umiliato da Alphonso Davies a Lisbona, Semedo entra nel mirino di Ferdinand: "Non ci sono nemmeno parole, imbarazzante". Alphonso Davies fa un po' quello che vuole sulla fascia sinistra e il Barcellon ...Una stagione da urlo proprio nell'annata più particolare: Robert Lewandowski ha collezionato numeri 'monstre', ma non potrà sperare nella vittoria del Pallone d'Oro 2019/20, che non sarà assegnato a c ...