Plopping: ecco la tecnica anticrespo che ancora non conoscete! (Di sabato 15 agosto 2020) Come curare i capelli ricci? Se non sapete bene come trattarli, provate la tecnica del Plopping. Un metodo rivoluzionario di asciugare questo tipo di capigliatura e sbarazzarsi, una volta per sempre del crespo! Curiose di scoprire come avere dei capelli perfetti? Allora leggete tutti i nostri suggerimenti! La tecnica del Plopping: capelli mai più crespi, ecco come fare! Ridefinire i ricci non è mai stato così facile con questa modalità di asciugatura. Questa tecnica è perfetta per chi vuole ridurre il crespo e far sì che le onde siano morbide districate e fluenti. Quello di cui avrete bisogno per riuscirci? Semplicemente una t-shirt dentro la quale avvolgere i capelli come un turbante. Ma scopriamo step by step come ... Leggi su pianetadonne.blog

