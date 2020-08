Perdono il controllo dell'auto e si ribaltano dopo una serata in discoteca. In quattro ricoverati all'ospedale di Tricase (Di sabato 15 agosto 2020) Perdono il controllo dell'auto che esce fuoristrada, abbatte parzialmente un muretto e si ribalta. Questa sembrerebbe, secondo i rilievi eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia ... Leggi su leggo

PugliaStream : Perdono il controllo dell'auto e si ribaltano dopo una serata in discoteca. In quattro ricoverati all'ospedale di T… - borg_gio : Espelliamo un agente per un tatuaggio che aveva lavorato anche bene, e non espelliamo gli agenti violenti e che per… - guado77 : @_andrea_t @POTUS Sono in controllo sotto 1,1865 1,19...lo perdono sopra - CrabLord9 : @giubio721 @Pandivia1 @enneu78 @fdalle @repubblica Non è finito in ospedale perché non ha mostrato il documento, ci… - biancon90565382 : @ericDravenC Volevo essere educata per non urtare nessuno. Perché io ne conosco alcune che non perdono mai il contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Perdono controllo Perdono il controllo dell'auto e si ribaltano dopo una serata in discoteca. In quattro... Quotidiano di Puglia WEC – Spa, Half: Ancora pioggia ma Toyota in controllo

La pioggia non accenna a dar tregua ai concorrenti della 6 Ore di Spa-Francorchamps. Dopo l’avvio dietro safety car e una seconda uscita della vettura di servizio per recuperare l’Aston Martin di Paul ...

Indy 500, Libere 2: svetta Dixon, Alonso va a muro!

Il pilota della CGR è il più rapido davanti a Sato e Andretti, ma è l'asturiano a catturare l'attenzione per un botto nel finale di prove, comunque senza conseguenze per lui che si ritrova ottavo. Sco ...

