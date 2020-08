Numeri a casaccio per un nuovo lockdown (Di domenica 16 agosto 2020) Numeri che ballano, paure che aumentano. Sembra quasi che si voglia ricreare un clima da lockdown. I bollettini di guerra che vengono diramati - dalle autorità centrali come dalle regioni - non hanno risparmiato neppure il ferragosto e i telegiornali. Ma si tratta - dicono molti esperti - di Numeri che derivano dal rientro dall'estero e che se i controlli funzionano, come pure è stato promesso, non devono far pensare al cataclisma. Le famose tre regole - senza bisogno di farsi prendere dal panico - restano la base per ciascuno nei comportamenti individuali: lavarsi le mani, indossare le mascherine se non c'è possibilità di veder rispettato il distanziamento sociale. Sono minime ed elementari forme di precauzione che si possono osservare senza che questo crei al contrario allarme sconsiderato nel paese. ... Leggi su iltempo

TonStefania : RT @tempoweb: Numeri a casaccio per un nuovo lockdown #coronavirus #lockdown #covid # - tempoweb : Numeri a casaccio per un nuovo lockdown #coronavirus #lockdown #covid # - rik_musmeci : @alfredoferrante Non sta parlando con un cretino. Il dato è pubblico, se lo cerchi. Non le permetto di dire che do… - alfredoferrante : @rik_musmeci Meno 30%? Non 20? Non 40? Senza dare numeri a casaccio, io non nego che nella PA i problemi ci siano.… - GHapix : @GenoveffaReloa1 ....e continuano a sparare numeri a casaccio, tranquilla. La strategia del terrore serve a sto ces… -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri casaccio Numeri a casaccio per un nuovo lockdown Il Tempo Numeri a casaccio per un nuovo lockdown

Numeri che ballano, paure che aumentano. Sembra quasi che si voglia ricreare un clima da lockdown. I bollettini di guerra che vengono diramati - dalle autorità centrali come dalle regioni - non hanno ...

Emergenza abitativa, la denuncia: "Settantamila alloggi disponibili e mai assegnati"

In autunno, diecimila famiglie campane potrebbero essere sfrattate perché non più in grado di pagare l'affitto. Da questa analisi del Sunia, Sindacato nazonale inquilini, il Movimento 5 Stelle present ...

Numeri che ballano, paure che aumentano. Sembra quasi che si voglia ricreare un clima da lockdown. I bollettini di guerra che vengono diramati - dalle autorità centrali come dalle regioni - non hanno ...In autunno, diecimila famiglie campane potrebbero essere sfrattate perché non più in grado di pagare l'affitto. Da questa analisi del Sunia, Sindacato nazonale inquilini, il Movimento 5 Stelle present ...