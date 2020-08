Nadia Toffa, va in onda la puntata a lei dedicata e poi accade qualcosa di bellissimo e incredibile (Di sabato 15 agosto 2020) Nadia Toffa manca da un anno e manca incredibilmente. Se manca tanto al suo pubblico che l’aveva conosciuta solo attraverso lo schermo televisivo, figuriamoci come può mancare ad amici e parenti che l’hanno sempre vissuta in modo totale. Nadia Toffa aveva una magia accanto a sè, a detta di chi la conosceva bene, che rendeva tutto subito familiare. Era una persona speciale che arrivava immediatamente in sintonia con tutti e il vuoto che ha lasciato è immenso. I ricordi degli amici Tra le tante testimonianze che sono state rese c’è stata quella di Giulio Goria suo collega al programma “Le Iene” che di Nadia era veramente amico fraterno. Giulio Goria ha riferito che Nadia, poco prima di morire quando stava davvero tanto ... Leggi su baritalianews

