Medio Oriente, Onu boccia risoluzione Usa per embargo armi contro Iran. E Putin propone un 5 + 1 (Di sabato 15 agosto 2020) L’Onu ha respinto una risoluzione per prolungare l’embargo alla vendita di armi all’Iran. E Putin lancia la proposta di una riunione 5 + 1. NEW YORK – La questione Iran raggiunge l’Onu. Dopo lo storico accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi Uniti, Teheran ha espresso forti critiche nei confronti di Abu Dhabi e Dubai. Onu, respinta risoluzione Usa contro l’Iran In parallelo, al consiglio di sicurezza dell’Onu è giunta alla discussione e al voto una risoluzione americana per prolungare l’embargo alla vendita di armi all’Iran, che scade il 18 ottobre. Lo afferma il segretario di stato, Mike ... Leggi su newsmondo

