Lazio, ultimatum di Lotito a David Silva: la scelta dovrà arrivare nelle prossime 24 ore (Di sabato 15 agosto 2020) Sì o no? Claudio Lotito attende una semplice risposta da David Silva e, a causa del temporeggiamento da parte del fantasista spagnolo, ha deciso di imporre un ultimatum della durata di 24 ore. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Silva, dopo aver aperto favorevolmente al trasferimento ai biancocelesti, negli ultimi giorni starebbe pensando a un ritorno in Spagna con l’interesse del Valencia. Sullo sfondo rimangono anche le altre due ipotesi italiane come Juventus e Napoli ma la Lazio, partita dalla pole in questa corsa, si aspetta di ricevere una risposta definitiva subito dopo la prossima gara del Manchester City, impegnato sabato sera contro il Lione nel quarto di finale di Champions League. Leggi su sportface

sportface2016 : #Lazio | Ultimatum di #Lotito a #DavidSilva: la scelta dovrà arrivare nelle prossime 24 ore - emipro74 : Lazio, ultimatum di Lotito a David Silva: entro domani si attende una risposta - infoitsport : Lazio, la Gazzetta: “David Silva fa spazientire Lotito: c’è l’ultimatum” - infoitsport : Calciomercato Lazio, Lotito ha perso la pazienza: ultimatum a David Silva - infoitsport : Lazio, ultimatum di Lotito a David Silva: entro domani si attende una risposta -